Суспільство

В Україні незабаром запустять ізраїльську систему повітряних тривог 
14 Листопада 2024 19:39
читать на русском →
ізраїль, україна
Євген Корнійчук / Фото з відкритих джерел

Ізраїль вже передав Україні всі необхідні засоби для створення системи раннього оповіщення про повітряні загрози, і українські військові вже використовують ізраїльські тривимірні радари. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час Київського єврейського форуму 2024 (Kyiv Jewish Forum).

«Ізраїль повністю забезпечив Україну всім необхідним для створення системи раннього оповіщення. Ми перебуваємо на фінальному етапі її запуску. Частина системи вже функціонує, зокрема використовуються ізраїльські тривимірні радари, які військові застосовують уже зараз. Це не є секретом», — зазначив Корнійчук.

За його словами, Україна за потреби може придбати додаткові радари в Ізраїлю.

Під час обговорення з модератором посол також торкнувся питання співпраці Росії та Ірану, постачання безпілотників типу “шахед”, які використовуються для атак на Україну, а тепер і на Ізраїль.

«Нещодавно іранський дрон Shahed вразив військову базу на північ від Тель-Авіва, що призвело до 70 поранених і чотирьох загиблих. Ізраїльські журналісти згадали моє інтерв’ю півторарічної давнини, коли я передав уламок “шахеда” прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Тоді президент Зеленський підкреслив необхідність співпраці між Україною та Ізраїлем, щоб запобігти подібним атакам», — додав посол.

На його думку, війни в Україні та Ізраїлі мають багато спільних рис і тісно пов’язані. Обидві країни мають спільних ворогів і союзників, серед яких США та європейські держави.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Листопада 2024 20:34

Наші воїни дуже ефективно спрацювали на Куп′янському напрямку – Зеленський 
14 Листопада 2024 19:39

В Україні незабаром запустять ізраїльську систему повітряних тривог 
14 Листопада 2024 18:30

Байдена закликають збільшити допомогу Україні — Bloomberg
14 Листопада 2024 17:45

На Південноукраїнській АЕС йде підготовка до будівництва двох нових енергоблоків
14 Листопада 2024 16:45

23 лютого в Німеччині проведуть позачергові парламентські вибори
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки