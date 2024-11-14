В Україні незабаром запустять ізраїльську систему повітряних тривог 

Ізраїль вже передав Україні всі необхідні засоби для створення системи раннього оповіщення про повітряні загрози, і українські військові вже використовують ізраїльські тривимірні радари. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час Київського єврейського форуму 2024 (Kyiv Jewish Forum).

«Ізраїль повністю забезпечив Україну всім необхідним для створення системи раннього оповіщення. Ми перебуваємо на фінальному етапі її запуску. Частина системи вже функціонує, зокрема використовуються ізраїльські тривимірні радари, які військові застосовують уже зараз. Це не є секретом», — зазначив Корнійчук.

За його словами, Україна за потреби може придбати додаткові радари в Ізраїлю.

Під час обговорення з модератором посол також торкнувся питання співпраці Росії та Ірану, постачання безпілотників типу “шахед”, які використовуються для атак на Україну, а тепер і на Ізраїль.

«Нещодавно іранський дрон Shahed вразив військову базу на північ від Тель-Авіва, що призвело до 70 поранених і чотирьох загиблих. Ізраїльські журналісти згадали моє інтерв’ю півторарічної давнини, коли я передав уламок “шахеда” прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Тоді президент Зеленський підкреслив необхідність співпраці між Україною та Ізраїлем, щоб запобігти подібним атакам», — додав посол.

На його думку, війни в Україні та Ізраїлі мають багато спільних рис і тісно пов’язані. Обидві країни мають спільних ворогів і союзників, серед яких США та європейські держави.