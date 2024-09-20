Суспільство

В середньому щомісяця по всій країні рекрутуються 6500 добровольців, – Міноборони
20 Вересня 2024 18:20
читать на русском →
армія, мобілізація
Інформаційні буклети в одному із Центрів рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

Щомісяця приблизно 6,5 тисяч добровольців приєднуються до лав Сил оборони, повідомляє пресслужба Міноборони.

На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування.

“Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії”, – заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Зараз для українців відкрито 10 тисяч вакансій в Силах оборони, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. 

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Вересня 2024 18:03

Зеленський провів Ставку: розглянули питання, які мають “критичне значення для міцності України”
20 Вересня 2024 20:52

Митники вилучили перші контрабанді IPhone 16
20 Вересня 2024 18:20

В середньому щомісяця по всій країні рекрутуються 6500 добровольців, – Міноборони
20 Вересня 2024 17:34

Російський арсенал у Тверської області знищено на 70%
20 Вересня 2024 16:44

Пожежі на Харківщині охопили територію понад 1000 гектарів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки