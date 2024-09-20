В середньому щомісяця по всій країні рекрутуються 6500 добровольців, – Міноборони

Щомісяця приблизно 6,5 тисяч добровольців приєднуються до лав Сил оборони, повідомляє пресслужба Міноборони.

На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міністерство оборони у співпраці із регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування.

“Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії”, – заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Зараз для українців відкрито 10 тисяч вакансій в Силах оборони, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.