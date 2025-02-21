У СБУ назвали імена генералів РФ, причетних до підриву Оскільської дамби на Харківщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на вище військове командування Росії, яке організувало підрив і подальше знищення греблю Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, командування цими діями здійснювали:

генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу Росії;

генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

“За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів”, – розповіли в СБУ.

Одночасно авіаційні групи окупантів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів.

Ініційована Службою безпеки комплексна експертиза встановила факти завдання шкоди навколишньому природному середовищу на майже 4 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Цокову та Маковецькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

“Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження”, – зазначили в СБУ.