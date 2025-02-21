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У СБУ назвали імена генералів РФ, причетних до підриву Оскільської дамби на Харківщині
21 Лютого 2025 15:00
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Російські воєнні злочинці Олег Цоков та Олег Маковецький, які знищили Оскільську греблю на Харківщині / Фото: СБУ
Російські воєнні злочинці Олег Цоков та Олег Маковецький, які знищили Оскільську греблю на Харківщині / Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на вище військове командування Росії, яке організувало підрив і подальше знищення греблю Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, командування цими діями здійснювали:

  • генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу Росії;
  • генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ.

“За наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів”, – розповіли в СБУ.

Одночасно авіаційні групи окупантів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів.

Ініційована Службою безпеки комплексна експертиза встановила факти завдання шкоди навколишньому природному середовищу на майже 4 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Цокову та Маковецькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб;
  • екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

“Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження”, – зазначили в СБУ.

Знищена дамба на Оскільському водосховищі / Фото: Харківська обласна прокуратура

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