В організмі Саакашвілі виявили миш’як – адвокат

Адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що в організмі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виявили миш’як. Про це повідомляє Мtavari.

За його словами, один із провідних токсикологів у США вивчає результати досліджень. “Ми поки не отримали аналізів нігтів, вони прийдуть сьогодні, але телефоном з’ясувалося, що в результаті дослідження було виявлено ще одну речовину – миш’як”, – наводить його слова телеканал.

Саакашвілі не з’являвся на публіці з квітня, пише “Ехо Кавказу”. Його соратники та члени родини кажуть, що життю екс-президента загрожує небезпека. Голова центру “Емпатія” Маріам Джишкаріані стверджує, що експертиза, проведена її організацією, вказує на те, що Саакашвілі отруєний. Вона заявила, що, згідно з дослідженням, проведеним у США, в організмі Саакашвілі було виявлено вісмут, барій та ртуть.

Саакашвілі повернувся до Грузії 29 вересня 2021 року і одразу був затриманий. Його раніше засудили до шести та трьох років позбавлення волі за статтею про перевищення службового становища, ще три кримінальні справи проти екс-президента слухаються у міському суді.