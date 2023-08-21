Суспільство

В Офісі Президента вважають неактуальною ратифікацію Римського статуту

21 Серпня 2023 20:35
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офіс президента

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що розглядати ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні варто вже після перемоги у війні проти Росії.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

Смирнов зазначив, що не порушував би наразі питання ратифікації Римського статуту.

“Тому що не в нас, а в абсолютній більшості наших військових хтось поселив певні страхи того, що в разі ратифікації Римського статуту наші військові можуть бути піддані кримінальному переслідуванню з боку Міжнародного кримінального суду”.

Він водночас вказав, що насправді МКС може переслідувати громадян України й без ратифікації Римського статуту, оскільки Україна дала суду право розслідувати злочини на своїй території.

“Підходити до ратифікації Римського статуту наразі треба обережно, чітко давши відповідь на декілька запитань: навіщо це робити наразі, під час війни без відповідної роз’яснювальної роботи серед військових, що ратифікація не становить для них якихось нових відкриттів. Друге питання – навіщо це Україні”.

 Смирнов також послався на те, що деякі країни, як-то Сполучені Штати, взагалі не ратифікували Римський статут. “Вважаю, що питання вивчення доцільності ратифікації Римського статуту варто перенести на час – після перемоги України”, – підсумував заступник голови ОП.

Учасницями Римського статуту є 123 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.


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