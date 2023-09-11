Кримінал

В Одеській області виявили ще одну схему для ухилянтів: продавали “посвідчення моряка”

11 Вересня 2023 17:01
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сбу

В Одеській області затримали двох чиновників, які продавали “посвідчення моряка”, що дозволяло ухилянтам незаконно виїжджати за кордон.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали двох зловмисників – співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Зазначається, що посадовці за гроші пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів. Для цього фігуранти “допомагали” своїм клієнтам “гарантовано” скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

За даними СБУ, вартість таких “послуг” складала від 700 до 1,2 тисяч доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

Таким чином, корумповані посадовці “заробили” майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці затримали обох фігурантів “на гарячому” під час передачі хабаря.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.


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