В Одесі затримано подружжя російських шпигунів – готували ракетний удар

В результаті спецоперації в Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу зс рф.

За інформацією СБУ, зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Зрештою СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до рф.

“Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни рф. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат”, – йдеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів «Crotale» і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кинжал» по українських військових об’єктах.

Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку.

Зібрані відомості агенти відправляли «зв’язковому» – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки рф.

Для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.