В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

СБУ затримала поблизу Одеси агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який намагався здобути секретні українські технології у сфері безпілотників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець невизнаного Придністров’я. Його завданням було завербувати українського військового, який працює з дронами, щоб отримати технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні БпЛА.

Агент прибув в Україну під виглядом підприємця, що нібито займається імпортом продовольства. Під час операції він постійно звітував “заступнику міністра оборони Придністров’я”, який співпрацює з російським ГРУ.

СБУ затримала шпигуна “на гарячому” – коли він намагався отримати флеш-накопичувач з таємною інформацією. Його план полягав у тому, щоб вивезти ці дані в Придністров’я та розпочати виробництво бойових дронів для Росії.

Під час обшуку в затриманого знайшли два пістолети, які відправили на експертизу.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтями:

ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.