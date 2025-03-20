В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

СБУ затримала поблизу Одеси агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який намагався здобути секретні українські технології у сфері безпілотників.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зловмисником виявився мешканець невизнаного Придністров’я. Його завданням було завербувати українського військового, який працює з дронами, щоб отримати технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні БпЛА.
Агент прибув в Україну під виглядом підприємця, що нібито займається імпортом продовольства. Під час операції він постійно звітував “заступнику міністра оборони Придністров’я”, який співпрацює з російським ГРУ.
СБУ затримала шпигуна “на гарячому” – коли він намагався отримати флеш-накопичувач з таємною інформацією. Його план полягав у тому, щоб вивезти ці дані в Придністров’я та розпочати виробництво бойових дронів для Росії.
Під час обшуку в затриманого знайшли два пістолети, які відправили на експертизу.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтями:
- ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство);
- ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).
Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.