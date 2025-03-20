Кримінал

В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки
20 Березня 2025 10:07
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СБУ затримала російського шпигуна / Фото: СБУ
СБУ затримала російського шпигуна / Фото: СБУ

СБУ затримала поблизу Одеси агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який намагався здобути секретні українські технології у сфері безпілотників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець невизнаного Придністров’я. Його завданням було завербувати українського військового, який працює з дронами, щоб отримати технічну документацію на новітні ударні та розвідувальні БпЛА.

Агент прибув в Україну під виглядом підприємця, що нібито займається імпортом продовольства. Під час операції він постійно звітував “заступнику міністра оборони Придністров’я”, який співпрацює з російським ГРУ.

СБУ затримала шпигуна “на гарячому” – коли він намагався отримати флеш-накопичувач з таємною інформацією. Його план полягав у тому, щоб вивезти ці дані в Придністров’я та розпочати виробництво бойових дронів для Росії.

Під час обшуку в затриманого знайшли два пістолети, які відправили на експертизу.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтями:

  • ч. 1 ст. 114 ККУ (шпигунство);
  • ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.


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В Одесі затримали російського шпигуна з Придністров’я, який полював на українські військові розробки

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