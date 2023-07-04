В Одесі призначили нового начальника військомату 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що призначив нового начальника військкомату в Одесі.

Про це повідомив Залужний в Telegram

“На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів, полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого”.

Залужний охарактеризував Охріменка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.