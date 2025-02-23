В Німеччині розпочалося голосування на загальнонаціональних виборах

У неділю в Німеччині проходить голосування на загальнонаціональних виборах, які, як очікується, повернуть владу консерваторам Фрідріха Мерца, а ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (АдН) отримає найкращий результат в історії.

Блок Мерца ХДС/ХСС постійно лідирує в опитуваннях, але навряд чи отримає більшість, зважаючи на фрагментований політичний ландшафт Німеччини, що змушує його дослухатися до партнерів по коаліції, зазначає Reuters.

Очікується, що ці переговори будуть складними після кампанії, яка виявила гострі розбіжності щодо міграції та того, як поводитися з АдН в країні, де ультраправа політика має особливо сильну стигму через її нацистське минуле.

Це може залишити непопулярного канцлера Олафа Шольца в ролі тимчасового виконувача обов’язків на місяці, відтермінувавши нагально необхідну політику для відродження найбільшої економіки Європи після двох років спаду поспіль, коли компанії борються з глобальними конкурентами.

Це також створить вакуум лідерства в центрі Європи, навіть якщо вона має справу з безліччю викликів, включаючи погрози президента США Дональда Трампа щодо торговельної війни та спроби прискорити укладення угоди про припинення вогню в Україні без участі Європи.

Німеччина, яка має експортно-орієнтовану економіку і довгий час покладалася на США у питаннях своєї безпеки, є особливо вразливою.

Німці зараз більш песимістично налаштовані щодо свого рівня життя, ніж будь-коли з часів фінансової кризи 2008 року. Відсоток тих, хто вважає, що їхнє становище покращується, різко знизився з 42% у 2023 році до 27% у 2024 році, згідно з опитуванням Gallup.

Ставлення до міграції також стало жорсткішим, що є глибоким зрушенням у настроях німецької громадськості після того, як під час європейської міграційної кризи 2015 року в Німеччині було запроваджено культуру «Ласкаво просимо, біженці!».

Недільні вибори відбулися після розпаду в листопаді минулого року коаліції Шольца, до якої входили лівоцентристські Соціал-демократи (СДПН), Зелені та Вільні демократи (ВДП), через суперечки щодо бюджетних видатків.

СДПН прямує до найгіршого результату з часів Другої світової війни, зазначає Reuters.

Передвиборча кампанія проходила під знаком запеклих дискусій про те, що нелегальна імміграція вийшла з-під контролю, що підживлювалося серією нападів, у яких підозрювані у скоєнні злочинів були мігрантами.

Вона також була затьмарена надзвичайно сильним проявом солідарності з боку членів адміністрації Трампа, зокрема віце-президента Джей Ді Венса і технологічного мільярдера Ілона Маска, на підтримку антимігрантської АдН, а також широкими виступами проти європейських лідерів.

12-річна АдН має всі шанси вперше посісти друге місце на загальнонаціональних виборах.

«Я повністю розчарувалася в політиці, тому, можливо, альтернатива була б кращою», – сказала 76-річна берлінська бухгалтер-пенсіонерка Людмила Баллхорн, яка планує голосувати за АдН, додавши, що їй важко прожити на свою пенсію у 800 євро. «Орендна плата та всі інші витрати злетіли до небес».

Однак наразі АдН навряд чи зможе прийти до влади, оскільки всі основні партії виключили можливість співпраці з нею, хоча деякі аналітики вважають, що це може прокласти шлях до перемоги АдН у 2029 році.

Втім, її сила, а також невелика, але значна частка голосів за ультралівих і занепад великих німецьких партій дедалі більше ускладнюють формування коаліцій та урядування.

Союзники по ЄС обережно сподіваються, що вибори можуть привести до формування більш узгодженого уряду, здатного допомогти просувати політику всередині країни і в блоці.

Дехто також сподівається, що Мерц реформує «боргове гальмо» – конституційний механізм обмеження державних запозичень, який, за словами критиків, душить нові інвестиції.

Найбільш вірогідним результатом цих виборів, на думку аналітиків, є об’єднання консервативного блоку Мерца, що складається з Християнських демократів (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), з СДПН, яка посідає третє місце в іншій нелегкій «великій коаліції».

Опитування, однак, показують, що може знадобитися ще одна тристороння коаліція, якщо кілька невеликих партій подолають 5% бар’єр для проходження до парламенту, що ускладнить переговори.

«Багато моїх друзів, швидше за все, проголосують за консерваторів, тому що цей уряд працював не дуже добре, а міжнародна репутація Мерца досить хороша», – сказав Майк Целлер, 26 років, державний службовець.

«Я лише сподіваюся, що достатньо партій погодиться на створення уряду, щоб не брати до нього АдН».