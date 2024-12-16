Політика

В МЗС назвали “аморальними маніпуляціями” заяви Угорщини про “перемир’я”
16 Грудня 2024 20:59
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мзс, Угорщина
МЗС України / Фото: УНІАН

Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на заяви угорських посадовців щодо здатності припинити російсько-українську війну та на їхні слова про “різдвяне перемир’я”, яке нібито відхилила Україна.

У коментарі МЗС ці заяви назвали неправдивими та аморальними.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що після угорських “миротворчих” контактів із Москвою Україна зазнає ракетних і дронових ударів, а дії Угорщини не лише не сприяють миру, але й суперечать його досягненню. 

“Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру.

На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі. 

Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України”, – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

11 грудня Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.


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