В МЗС назвали “аморальними маніпуляціями” заяви Угорщини про “перемир’я”

Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на заяви угорських посадовців щодо здатності припинити російсько-українську війну та на їхні слова про “різдвяне перемир’я”, яке нібито відхилила Україна.

У коментарі МЗС ці заяви назвали неправдивими та аморальними.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що після угорських “миротворчих” контактів із Москвою Україна зазнає ракетних і дронових ударів, а дії Угорщини не лише не сприяють миру, але й суперечать його досягненню.

“Закликаємо угорську сторону припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру.

На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі.

Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України”, – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.