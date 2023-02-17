Суспільство

В мережі з’явилися фото, як українські зенітники опановують ЗРК Patriot

17 Лютого 2023 11:08
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зброя, навчання

Зенітники Повітряних Сил Збройних Сил України швидко опановують ЗРК Patriot, говорять представники Збройних сил ФРН. Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, німці підкреслюють, що українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже має досвід участі в бойових діях.

“Навчання інтенсивне, українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну… і не з порожніми руками”, – йдеться у повідомленні Telegram-канала ПС ЗСУ.


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