В мережі з’явилися фото, як українські зенітники опановують ЗРК Patriot

Зенітники Повітряних Сил Збройних Сил України швидко опановують ЗРК Patriot, говорять представники Збройних сил ФРН. Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, німці підкреслюють, що українські воїни високо вмотивовані і більшість з них уже має досвід участі в бойових діях.

“Навчання інтенсивне, українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну… і не з порожніми руками”, – йдеться у повідомленні Telegram-канала ПС ЗСУ.