В масштабній ДТП під Харковом постраждало 12 громадян

12 громадян постраждали внаслідок ДТП на Харківщини, повідомляє поліція Харківської області.

За інформацією правоохоронців, 10 лютого близько 10:20 на автошляху «Чугуїв–Мілове» у селищі Малинівка зіштовхнулися вантажівка «DAF» зі спеціальним причепом під керуванням 33-річного водія та мікроавтобус «Volkswagen LT 35», який перевозив 11 пасажирів.

На автошляху “Чугуїв–Мілове” водій “Volkswagen” виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з “DAF”. 12 людей постраждало / Фото поліції Харківської області

Попередньо встановлено, що водій «Volkswagen» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з «DAF».

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 33-річний водій мікроавтобуса та 11 його пасажирів, серед яких дві неповнолітні дівчини. Всі постраждалі госпіталізовані у різні лікувальні установи.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.