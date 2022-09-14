В Криму покарали учасників весілля за пісню “Ой у лузі червона калина”

Учасники весілля у бахчисарайському кафе отримали від 5 до 15 діб арешту за українську пісню «Ой у лузі червона калина», яку судові експерти назвали «бойовою піснею українських націоналістів».

За «демонстрацію екстремістської символіки» та «дискредитацію російської армії» підтягнули:

Діджея, який поставив пісню (10 діб арешту);

Танцівницю, яка виступала на весіллі (10 діб арешту);

Власника кафе (15 діб арешту);

Дружину власника кафе (50 000 руб. штрафу);

Мати нареченого (5 діб арешту);

Мати нареченої (40 000 руб. штрафу).

«Дискредитацією» визнали фразу з пісні «звільняти братів-українців з московських кайданів», повідомляє прес-служба суду Бахчисарайського району Криму.

Колаборант Таліпов зробив донос на весілля киримли,які танцювали під “Ой,у лузі червона калина”.Справа дійшла до Гобліна.Русня і ботва закликають до розправи над усіма,хто був на весіллі. Гоблін запевнив,що кожен кримчанин, який висловлює проукраїнські погляди,буде покараний 1/2 pic.twitter.com/KOmOKQqxYJ — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) September 12, 2022

Раніше у проросійських телеграм-каналах почали публікувати відео із святкування весілля у ресторані в окупованому Бахчисарайському районі Криму. Гості весілля весело танцюють і підспівують під пісню “Червона калина”.