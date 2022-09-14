Політика

В Криму покарали учасників весілля за пісню “Ой у лузі червона калина”

14 Вересня 2022 13:47
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Учасники весілля у бахчисарайському кафе отримали від 5 до 15 діб арешту за українську пісню «Ой у лузі червона калина», яку судові експерти назвали «бойовою піснею українських націоналістів».

За «демонстрацію екстремістської символіки» та «дискредитацію російської армії» підтягнули:

  • Діджея, який поставив пісню (10 діб арешту);
  • Танцівницю, яка виступала на весіллі (10 діб арешту);
  • Власника кафе (15 діб арешту);
  • Дружину власника кафе (50 000 руб. штрафу);
  • Мати нареченого (5 діб арешту);
  • Мати нареченої (40 000 руб. штрафу).

«Дискредитацією» визнали фразу з пісні «звільняти братів-українців з московських кайданів», повідомляє прес-служба суду Бахчисарайського району Криму.

Раніше у проросійських телеграм-каналах почали публікувати відео із святкування весілля у ресторані в окупованому Бахчисарайському районі Криму. Гості весілля весело танцюють і підспівують під пісню “Червона калина”.


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