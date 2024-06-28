В Ірані проходять президентські вибори

Після загибелі попереднього президента Ібрагіма Раїсі внаслідок аварії гелікоптера в Ірані розпочалося голосування за нового президента .

Про це повідомляє агенція Reuters.

Вибори збігаються з ескалацією регіональної напруженості через війну між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у секторі Гази, а також посиленням тиску Заходу на Іран через його ядерну програму, що швидко розвивається.

Хоча ці вибори навряд чи призведуть до серйозних змін у політиці Ісламської Республіки Іран, їх результат може вплинути на спадкоємність аятолли Алі Хаменеї, 85-річного верховного лідера країни, який перебуває при владі з 1989 року.

Зазначається, що остаточні результати голосування будуть оголошені через два дні, хоча початкові дані можуть бути відомі раніше.

Вибори будуть проведені в два тури, якщо жоден кандидат не здобуде принаймні 50 відсотків плюс один голос від усіх поданих бюлетенів.

Втім, як очікується, наступний президент не розпочне жодних серйозних змін у політиці щодо ядерної програми Ірану чи підтримки бойовиків на Близькому Сході, оскільки Хаменеї, фактично, керує всіма головними державними питаннями.