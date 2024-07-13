Кримінал

В Донецькій області російські війська скинули авіабомбу на зупинку з людьми
13 Липня 2024 14:36
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донецька область
У Мирнограді росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми - четверо загинули та дев’ять отримали поранення / Фото НПУ

Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, через вчорашні удари на місці загинули троє чоловіків, серед них – 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.

При цьому серед поранених – 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Крім того, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби. Правоохоронці задокументували наслідки атаки.


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