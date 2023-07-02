Суспільство

В боях за Бахмут загинув Олег Фадєєнко “Малиш” з Харковщини

2 Липня 2023 18:48
57
читать на русском →

У Первомайській громаді на Харківщині 4 липня попрощаються із 27-річним загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним “Малиш”.

Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

“З перших днів війни Олег став на захист нашої країни. Герой був одним із лідерів Харківської Центурії, командиром розвідвзводу 1-ої штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади. “Малиш” з перших днів боронив Харків і звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу Kraken, а пізніше бився героїчно у складі 3-ої ОШБр під Бахмутом”, — йдеться у повідомленні.

Олег Фадєєнко помер від отриманого поранення у шпиталі 2 липня.

Боєць був нагороджений орденом “За мужність” 3-го ступеня, зазначив Бакшеєв.

“Він був жорстоким до ворогів та опорою для побратимів. Олег був справжнім воїном та лідером, люблячим батьком та чоловіком, патріотом та націоналістом”, — написав начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

Прощання із захисником відбудеться 4 липня о 13:00 на площі біля Палацу культури “Хімік” у Первомайському.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 19:11
78

На Сватівському напрямку точаться запеклі бої, ворог рушив вперед – Маляр
2 Липня 2023 17:52
45

Сили оборони поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку
2 Липня 2023 17:10
56

Пишний пропонує скаржитися, якщо обмінка не приймає старі долари
2 Липня 2023 15:00
2 836

На кордоні з Польщею рекордні черги
2 Липня 2023 14:10
154

На скільки зросла вартість пального на АЗС
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки