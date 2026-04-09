        Події

        Відбувся обмін тілами загиблих між Україною та росією

        Віктор Алєксєєв
        9 Квітня 2026 14:50
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото AFP
        Росія передала українській стороні 1000 тіл загиблих військовослужбовців. Про це місцевим ЗМІ повідомив депутат Держдуми Шамсаїл Саралієв, який входить до парламентської координаційної групи з питань «спеціальної військової операції». Україна, за його словами, передала РФ тіла 41 загиблого російського військовослужбовця.

        Про такий обмін повідомило і держагентство ТАСС із посиланням на джерело, не розкриваючи подробиць.

        Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на момент публікації новини обмін із Росією тілами загиблих військових не коментував.

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини