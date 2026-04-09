Відбувся обмін тілами загиблих між Україною та росією

Росія передала українській стороні 1000 тіл загиблих військовослужбовців. Про це місцевим ЗМІ повідомив депутат Держдуми Шамсаїл Саралієв, який входить до парламентської координаційної групи з питань «спеціальної військової операції». Україна, за його словами, передала РФ тіла 41 загиблого російського військовослужбовця.

Про такий обмін повідомило і держагентство ТАСС із посиланням на джерело, не розкриваючи подробиць.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на момент публікації новини обмін із Росією тілами загиблих військових не коментував.

