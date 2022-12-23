Спорт

В Аргентині випустять нові банкноти з портретом Мессі В Аргентині випустять нові банкноти з нагоди перемоги національної збірної на ЧС-2022. На банкнотах буде зображено капітана команди Ліонеля Мессі та інших гравців. Номінал купюри 1000 песо. Поділитися:



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