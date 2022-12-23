В Аргентині випустять нові банкноти з портретом Мессі

В Аргентині випустять нові банкноти з нагоди перемоги національної збірної на ЧС-2022.
На банкнотах буде зображено капітана команди Ліонеля Мессі та інших гравців.
Номінал купюри 1000 песо.
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В Аргентині випустять нові банкноти з нагоди перемоги національної збірної на ЧС-2022.
На банкнотах буде зображено капітана команди Ліонеля Мессі та інших гравців.
Номінал купюри 1000 песо.
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