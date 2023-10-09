Суспільство

Усі райони на кордоні біля сектора Гази повернені під контроль Ізраїлю – ЦАХАЛ

9 Жовтня 2023 12:32
читать на русском →
війна, ізраїль

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. 

Про це повыдомляє The Times of Israel.

За його словами, все ще відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль.

Водночас, він не виключає, що в цьому районі все ще є територисти.

Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар’єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

За його словами, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших протягом найближчого дня.

Представник армії Ізраїлю також повідомив, що місто Сдерот на даному етапі не будуть евакуйовувати.

Він додав, що з моменту початку бойових дій в суботу вранці по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

Щодо призову резервістів, він повідомив, що ЦАХАЛ “ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко – 300 000 резервістів за 48 годин”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Жовтня 2023 14:06

“РФ та ХАМАС – однакове зло” – Зеленський
9 Жовтня 2023 14:59

У військкоматі Чернівців побили чоловіка на очах у поліції
9 Жовтня 2023 14:38

Зеленський змінив командувача Силами тероборони ЗСУ
9 Жовтня 2023 13:43

Росія передала ХАМАС захоплену в Україні зброю – ГУР 
9 Жовтня 2023 13:09

Ідентифіковано 49 громадян, які загинули внаслідок ворожого удару по Грозі
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки