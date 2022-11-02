Економіка

Усі населенні пункти Київщини підключені до електропостачання – ДТЕК

2 Листопада 2022 18:40
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електропостачання

Фахівці “ДТЕК Київські регіональні мережі” повністю відновили електропостачання на Київщині після атаки Росії 31 жовтня, зокрема всім жителям Вишгороду.

“ДТЕК повернув електропостачання 300 тис. сімей Київської області (…) Світло повернули вже всім жителям Вишгороду, який постраждав через атаку Росії 31 жовтня”, – повідомила компанія на своїй фейсбук-сторінці в середу.

Як пояснили в компанії, протягом 31 жовтня фахівці ДТЕК повернули електропостачання більшості знеструмлених споживачів області – 284 тис. сімей, а 2 листопада повністю завершили відновлювальні роботи для мереж, що живлять Вишгород.

При цьому у відновлювальних роботах цілодобово були задіяні 102 фахівці.

Водночас “ДТЕК Київські РЕМ” у зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі закликали вмикати енергоємні прилади почергово та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 6:00 до 11:00 та 17:00 до 23:00.


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