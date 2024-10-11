Економіка

Уряд затвердив продаж держпакета акцій найбільшого титанового підприємства ОГХК
11 Жовтня 2024 19:20
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кабмін
Кар'єр "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" / Фото: Фонд держмайна України

Уряд ухвалив рішення про продаж державного пакету акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), найбільшого в Україні підприємства з видобування та збагачення титанових руд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства”, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єра, приватизація державних підприємств — це важливий елемент розвитку української економіки та збільшення інвестицій, а також прозорість та зменшення корупційних ризиків.

Згідно з даними у “Прозорро.Продажі”, аукціон виграла компанія “Цемін Україна”, яка була єдиним учасником торгів. Пропозиція склала 3,94 млрд грн. Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн.


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