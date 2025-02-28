Суспільство

Уряд оновив порядок бронювання військовозобов’язаних
28 Лютого 2025 15:56
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Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, оновлення стосується постанови №76 і передбачає:

  • врахування працівників, призваних на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню;
  • скасування 72-годинної перевірки – державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;
  • зменшення строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ та організацій до п’яти днів;
  • запровадження місячного періоду для оцінки розміру середньої заробітної плати працівників при визначенні критично важливих підприємств для економіки.

Крім того, уряд доручив Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити обмін даними між реєстром застрахованих осіб та Єдиним порталом електронних послуг для перевірки зарплати військовозобов’язаних.


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