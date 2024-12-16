Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги для України

16 грудня уряд Італії затвердив десятий пакет військової допомоги для України в її протистоянні російській агресії. Про це повідомляє видання ANSA.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить деталі пакета 18 грудня на засіданні органу парламентського контролю COPASIR, що займається питаннями розвідки. Як і раніше, перелік озброєнь залишається конфіденційним.

Раніше, 6 грудня, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні 6 грудня під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським запевнила у всебічній “360-градусній підтримці” України.