Політика

Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги для України
16 Грудня 2024 17:11
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італія, допомога
Президент України Володимир Зеленський разом із Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні / Фото: Офіс президента

16 грудня уряд Італії затвердив десятий пакет військової допомоги для України в її протистоянні російській агресії. Про це повідомляє видання ANSA.  

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить деталі пакета 18 грудня на засіданні органу парламентського контролю COPASIR, що займається питаннями розвідки. Як і раніше, перелік озброєнь залишається конфіденційним.  

Раніше, 6 грудня, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні 6 грудня під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським запевнила у всебічній “360-градусній підтримці” України.


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