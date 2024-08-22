Суспільство

Умєров зустрівся з конгресменами США: обговорили застосування далекобійної зброї по цілях у Росії
22 Серпня 2024 11:25
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сша, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із делегацією членів Палати представників Конгресу США використання далекобійної зброї по цілях на території Росії.

Про це повідомляє Міноборони.

Під час зустрічі міністр висловив подяку американським партнерам від імені українського народу та українських військових за всебічну двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів.

За словами Умєрова, українська сторона поінформувала американську делегацію про поточну ситуацію на фронті.

“Серед наших цілей – очистити прикордоння від загрози російських ударів та зменшити можливість ворожих обстрілів і атак на українські міста та села”, – зауважив Умєров.

Крім того, українська сторона детально розповіла про потреби української армії. Міністр оборони наголосив на необхідності якнайшвидшого отримання дозволу від союзників на повне використання далекобійної зброї по цілях на території Росії, що є критично важливим для захисту мирних населених пунктів України від російського терору.

Під час переговорів також обговорювалася підготовка до найближчої зустрічі у форматі “Рамштайн”. Сторони акцентували увагу на важливості того, щоб її підсумки стали максимально результативними для зміцнення обороноздатності України.


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