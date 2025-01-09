Політика

Умєров у Німеччині зустрівся з Остіном перед засіданням Рамштайну
9 Січня 2025 10:49
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Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: Міністерство оборони України
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Німеччині з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони обговорили підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” та ключові напрями співпраці, повідомляє Міноборони України.

Умєров повідомив, що лідери коаліцій затверджують “дорожні карти” за кожним із восьми напрямків співпраці, які визначають стратегічні цілі та потреби України у військовій допомозі до 2027 року.

Ці плани включають такі сфери, як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші критично важливі напрями. Документи, розроблені спільно з міжнародними партнерами, стануть основою для подальшої підтримки України.

Очікується, що у засіданні “Рамштайну” візьме участь і президент Володимир Зеленський, як він повідомив напередодні.


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