Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Карпат на вихідні

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні через високий попит на подорожі в гірський регіон.

Зокрема, буде запущено додаткові рейси поїздів №251/252 Київ — Рахів — Київ та №277/278 Київ — Мукачево — Київ.

Поїзди вирушать із Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

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В Укрзалізниці зазначили, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу, а також використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях компанії.