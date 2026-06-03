“Укрзалізниця” хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення на 45%

«Укрзалізниця» потребує підвищення тарифів на вантажні перевезення щонайменше на 45% для стабілізації фінансового стану та продовження переговорів щодо реструктуризації боргу. Про це в інтерв’ю Reuters заявив голова правління компанії Олександр Перцовський.

За його словами, компанія більше не може компенсувати витрати інших галузей економіки за рахунок власних ресурсів.

«Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються різні сектори економіки. Ми розуміємо, що всі вони відчули наслідки зростання вартості енергоносіїв, але залізниця не може продовжувати їх субсидувати», — сказав Перцовський.

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Він зазначив, що підвищення тарифів на 45% дозволило б покрити приблизно половину прогнозованого дефіциту грошових коштів компанії, який оцінюється у 26 млрд гривень.

Керівник «Укрзалізниці» наголосив, що перегляд тарифів важливий не лише для поточної ліквідності, а й для переговорів із власниками облігацій щодо реструктуризації боргу та залучення нових кредитів.

У 2022 році компанія домовилася про відтермінування виплат за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів. Водночас домовленостей щодо реструктуризації понад 1 млрд доларів боргових зобов’язань поки досягти не вдалося. За словами Перцовського, нову пропозицію кредиторам планують представити до липня.

Проти підвищення тарифів традиційно виступають ключові клієнти компанії — аграрний сектор та металургійні підприємства, які вважають, що це може знизити конкурентоспроможність української продукції на світових ринках.

Перцовський також заявив, що суттєві фінансові проблеми компанії пов’язані з посиленням російських атак на залізничну інфраструктуру.

За його словами, російські війська дедалі частіше атакують локомотиви, депо, електропідстанції та мости. Від початку повномасштабної війни під удари потрапили понад 100 локомотивів різних типів.

Керівник компанії зазначив, що характер атак змінився через використання Росією безпілотників із відеокамерами та дистанційним керуванням, які дозволяють уражати рухомий склад у режимі реального часу.

Крім того, під ударами регулярно опиняється енергетична інфраструктура, що забезпечує рух поїздів, зокрема на маршрутах до портів Одеської області, які залишаються одним із ключових експортних коридорів України.