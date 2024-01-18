Економіка

“Укренерго” планує зробити Одещину енергонезалежною від Росії

18 Січня 2024 11:12
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одеса, Укренерго

“Укренерго” для уникнення енергетичної залежності України від Молдови та РФ уклало угоду з ТОВ “Структум” щодо будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 330 кВ Новоодеська-Арциз на ділянці опор №№100-304 за 2,79 млрд грн. 

Про це повідомляється у системі “Прозорро”, передають Наші гроші.

Зазначається, що відповідну угоду було укладено 9 січня за результатами тендеру. Крім того, наразі проведено тендер на другу ділянку ЛЕП.

У виданні повідомляють, що першу ділянку у грудні замовили ТОВ “ПЕК” за 887 млн грн. У результаті загальна вартість лінії складе 3,68 млрд грн. Другий тендер “Структум” виграв у “ПЕК”, знизивши ціну на 3% від очікуваної вартості лота.

Оскільки постачання електроенергії Придунав’ю виконується з території Молдови від Молдовської ДРЕС, яка стала власністю ВАТ “Інтер РАО ЄЕС”, будівництво ЛЕП Новоодеська — Арциз в Одеській області має позбавити енергетичної залежності України від Молдови та Росії.

Додається, що ціни в кошторисі “Структуму” в середньому на рівні вищезгаданого договору з “ПЕК”.

“Деякі інші позиції дешевші. Бетон С32/40 (В40) W8 F200 із сульфатостійким цементом від “Структуму” коштує 4 955 грн/куб. м, а в “ПЕК” коштував 5 100 грн/куб. м. Київська група “Ковальська” продає бетон С32/40 (В40) W8 F200 по 4 116-4 275 грн/куб. м без доставки”, – йдеться в повідомленні. 

Окремі позиції виявились трохи дорожчими. Наприклад, броньований телефонний кабель ТППепБбШп 50х2х0,5 від “Структуму” є на 28 тис грн/км дорожчим, ніж від “ПЕК”. 


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