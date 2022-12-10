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Україну вночі атакували дронами, на Одещині суттєві руйнування об’єктів енергетики

10 Грудня 2022 11:18
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дрони

Вночі 10 грудня окупанти знову атакували Україну іранськими дронами. Втім, українські сили ППО “приземлили” більшість безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Підрозділи повітряного командування “Південь” Повітряних Сил збили 10 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Проте, внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

“Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор, поцілив по об’єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики  тисячі споживачів. Інформації про постраждалих немає. Триває робота рятувальних та відновлювальних служб”, – повідомляє  Одеська міська рада.


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