Суспільство

Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти. Водночас їх ставлять на військовий облік
17 Лютого 2025 13:02
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Паспорт громадянина України / Фото: Державна міграційна служба
Паспорт громадянина України / Фото: Державна міграційна служба

З 17 лютого українські чоловіки віком 18-60 років, які проживають за кордоном і подали документи на оформлення паспорта до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати свої документи.

У міграційній службі уточнили, що такі чоловіки зможуть забрати свої паспорти в підрозділах державного підприємства “Документ” за кордоном без необхідності надавати додаткові довідки. Дату, час і місце отримання паспорта повідомлятимуть у порядку черговості подання документів.

Також у ДМС заявили, що інформацію про всіх, хто отримає паспорт, передаватимуть до Міністерства оборони України.

“Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії”, – повідомили у міграційній службі.

У квітні 2024 року МЗС України тимчасово припинило надання консульських послуг для українських чоловіків за кордоном. Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював це тим, що перебування за межами України не звільняє від обов’язків перед державою.

Пізніше у МЗС пояснили, що обмеження були запроваджені для узгодження з новим законом про мобілізацію. З 24 липня закордонні підрозділи державного підприємства “Документ” відновили прийом заяв на виготовлення паспортів для чоловіків.


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