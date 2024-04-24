Суспільство

Уряд заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

24 Квітня 2024 20:16
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паспорт, мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

У зв’язку з нововведеннями, передбаченими законом про мобілізацію, чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати український паспорт (внутрішній і закордонний) тільки перебуваючи на території України.

Це випливає з постанови Кабінету міністрів №443 від 23 квітня 2024 р.

“Отримання паспорта громадянина України, отримання паспорта для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років здійснюється в територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби”, – йдеться в документі.

Як зазначається, “пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або до закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється”.


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