Уряд заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

У зв’язку з нововведеннями, передбаченими законом про мобілізацію, чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати український паспорт (внутрішній і закордонний) тільки перебуваючи на території України.

Це випливає з постанови Кабінету міністрів №443 від 23 квітня 2024 р.

“Отримання паспорта громадянина України, отримання паспорта для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років здійснюється в територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби”, – йдеться в документі.

Як зазначається, “пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або до закордонної дипломатичної установи для організації їх видачі не здійснюється”.