Українського військового обвинувачують в держзраді: шпигував для росіян та розшукував винищувачі F-16

На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть військового, який допомагав ворогу – передавав інформацію про маршрути пересування підрозділів та військової техніки Сил оборони та розшукував місця дислокації літаків F-16.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідство встановило, що 42 річний військовослужбовець, маючи проросійськи погляди, вирішив допомагати ворогу. Для співробітника розвідувального центру ГУ ГШ МО РФ він збирав, передавав дані про розташування, маршрути пересування підрозділів та військової техніки Сил оборони, як на території Дніпропетровської області та інших областей України, а також про об’єкти органів влади та військового управління.

Пріоритетним завданням було встановлення місця дислокації та пересування підрозділів та військової техніки західного зразка ЗСУ, зокрема місцеперебування літаків F-16.

Для отримання інформації обвинувачений залучив своїх знайомих військовослужбовців. Зв’язок тримали через чат в інтернет-месенджері Telegram. Відносно зазначених військовослужбовців обвинувальні акти також скеровані до суду.

Обвинуваченого затримали на Дніпропетровщині. Під час обшуку в нього вилучили речові докази, які підтверджують його роботу на РФ.

Обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) скеровано до суду.