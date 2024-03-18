Політика

Українські військові будуть проходити навчання на винищувачах F-16 у Румунії

18 Березня 2024 17:13
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румунія, F-16
Клаус Йоганніс / Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

Про це повідомляє Digi24.

Відомо, що лідер Румунії окрім навчання близько 50 українців на літаках F-16 дав згоду на перевезення деякої зброї для України територією його держави. 

Зазначено, що Йоганніс повідомив парламент про своє схвалення транзиту військової допомоги Україні від Фінляндії та навчання українських пілотів на F-16 листом.

Тепер цей лист у понеділок має розглянути керівництво обох палат парламенту Румунії. Зазначено, що голосування повинне відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

Наразі румунська влада не повідомляє дату навчань українських пілотів. Проте джерела видання стверджують, що українці мають прибути на авіабазу у Фетешті цього літа.


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Українські військові будуть проходити навчання на винищувачах F-16 у Румунії
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