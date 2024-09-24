Суспільство

Українські лікарні отримали від Японії обладнання на понад $21 млн
24 Вересня 2024 19:25
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допомога, японія
Апарат МРТ / Фото: МОЗ

Японія надає українським лікарням сучасне обладнання на 30 мільйонів доларів. В рамках першого етапу грантової угоди медзаклади вже отримали дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф і два нейрохірургічні мікроскопи загальною вартістю понад 21 мільйон доларів.

Про це це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У рамках другої фази українські лікарні отримають 18 нейрохірургічних мікроскопів, з яких 8 вже працюють, а решта буде встановлена протягом тижня.

Також лікарні отримають 20 автомобілів для первинної допомоги та 10 ендоскопів.


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