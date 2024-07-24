Спорт

Українські футболісти зганьбилися у першому матчі олімпійського турніру
24 Липня 2024 22:17
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олімпіада, футбол
Юссеф Амін №10 з команди Іраку та Максим Хлань №11 з команди України під час матчу у групі B на Олімпійських іграх в Парижі 24 липня 2024 року на стадіоні "Стад де Ліон" у Ліоні, Франція / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Збірна України програла дебютний матч футбольного турніру Олімпійських ігор Іраку 1:2. Матч відбувся у Ліоні.

Підопічні Руслана Ротоня першими повели в рахунку. На 53-й хвилині після розіграшу штрафного на добиванні результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх.

Перевага українців не протрималася й п’яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн — 1:1.

На 75-й хвилині Україна вже поступалася з різницею в один м’яч. Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, який пробив з-під кількох оборонців “синьо-жовтих” і встановив фінальний рахунок матчу — 1:2.

У матчі другого туру в суботу, 27 липня, на збірну України очікує матч з олімпійською командою Марокко. Ірак у той самий день гратиме з Аргентиною.


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