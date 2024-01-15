Спорт

Українська тенісистка Даяна Ястремська розгромно перемогла сьому ракетку світу на Australian Open

15 Січня 2024 18:41
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теніс

23-річна українська тенісистка Даяна Ястремська, яка долала кваліфікацію, на Australian Open розгромно перемогла чешку Маркету Вондроушову — чинну чемпіонку Вімблдону та сьому ракетку світу.

Як пише «Суспільне», Даяна Ястремська повела у першому сеті з рахунком 5:0 та двома брейками, після чого дала суперниці взяти одну свою подачу і закрила сет з рахунком 6:1. У другій партії Ястремська програла одну свою подачу, але зробила одразу три брейки. І зрештою виграла матч із третього матчболу — 6:2.

Українка та чешка зустрічались утретє в кар’єрі, у попередніх двох матчах вони обмінялися перемогами. А втім, українська тенісистка долала кваліфікацію і балансує на межі першої сотні світового рейтингу, тоді як чешка є чинною чемпіонкою Вімблдону та сьомою ракеткою світу.

Після матчу Даяна Ястремська заявила, що може грати ще краще: «Думаю, сьогодні була хороша гра — приємно грати проти Маркети. Ми грали багато разів, востаннє я їй програла, тож трохи переживала».

Спортсменка також сказала, що пишається бути українкою: «Я пишаюся Україною, українцями — воїнами та цивільними. Коли я була у Брисбені, перед моєю грою ракета влучила в будинок бабусі. Було складно грати. Ми маємо пам’ятати і дати якомога більше підтримки Україні. Я пишаюся бути українкою».


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