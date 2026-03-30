Українська ШІ-модель отримала назву “Сяйво”: результати голосування в “Дії”

Національну мовну модель штучного інтелекту в Україні назвуть “Сяйво”. Таку назву обрали за результатами голосування у застосунку “Дія”.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Проєкт реалізують Міністерство цифрової трансформації разом із компанією “Київстар”. У голосуванні взяли участь понад 136 тисяч українців, з яких понад 22 тисячі підтримали варіант “Сяйво”.

Перед цим користувачам запропонували 10 фінальних варіантів назви, відібраних із понад 3 тисяч пропозицій. Серед них — “Питай”, “Слово”, “Дзвінка”, “Говерла”, “Шипіт”, “Шукай”, “Ядро”, “Кавун” і “Гомін”.

У Мінцифри зазначають, що “Сяйво” стане базою для створення нових цифрових продуктів. Модель планують використовувати для обробки даних і автоматизації процесів у бізнесі, освіті та оборонній сфері.

Нагадаємо, у січні 2026 року тодішній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що запуск національної мовної моделі очікується навесні у форматі бета-тестування. За його словами, українські розробники адаптують під українські потреби систему моделей Gemma від Google, а технічним партнером і спонсором виступає “Київстар”.

Мовна модель перебуває на стадії розробки. Мінцифри працює з державними органами, медіа, університетами та іншими установами, обробляючи значні обсяги даних. За словами Федорова, Україна ставить за мету увійти до трійки світових лідерів у сфері розвитку штучного інтелекту.