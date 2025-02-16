Українська делегація прибула до Саудівської Аравії, аби підготувати візит Зеленського

16 лютого українська делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

“У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит Президента Володимир Зеленський до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону”, – написала вона у Facebook.

Також українські представники провели зустрічі з місцевими підприємцями та презентували їм низку проєктів у таких сферах, як енергетика, сільське господарство, інфраструктура.

“Я переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу”, – додала Свириденко.

Раніше повідомлялось, щоо американські та російські офіційні особи зустрінуться у Саудівській Аравії найближчими днями, щоб почати переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України.