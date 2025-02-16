Політика

Представники США та РФ зустрінуться в Саудівській Аравії в найближчі дні, – Reuters
16 Лютого 2025 10:32
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Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters
Держсекретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters

Офіційні представники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії для переговорів щодо війни в Україні вже найближчими днями, повідомляє Reuters.

Представник США Майкл Маккол заявив, що у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

“Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться”, – йдеться у матеріалі.

Маккол заявив, що метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, “щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту”.


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