Кримінал

Українська авіація висувається у визначені позиційні райони для виконання бойових завдань

23 Лютого 2023 16:44
67
читать на русском →
авіа

В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих об’єктів інфраструктури.

В ЗСУ нагадали про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації. “Це може зашкодити виконанню поставлених завдань!”, – йдеться у зверненні до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 18:40
21

Генштаб: Росіяни обстріляли 15 районів н.п. на Харківщині, завдано ракетного удару по Дворічній
23 Лютого 2023 18:26
28

Нацбанк представив пам’ятну 20-гривневу банкноту
23 Лютого 2023 17:57
17

Іспанія планує передати Україні 10 танків Leopard 2 замість обіцяних 6
23 Лютого 2023 17:38
40

Зеленський: тиск на Україну щодо початку мирних переговорів не має сенсу
23 Лютого 2023 16:09
44

Міноборони назвало “10 основних перемог за рік війни”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки