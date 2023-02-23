Українська авіація висувається у визначені позиційні райони для виконання бойових завдань

В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих об’єктів інфраструктури.

В ЗСУ нагадали про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації. “Це може зашкодити виконанню поставлених завдань!”, – йдеться у зверненні до громади прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей.