Українка Марія Полянська стала чемпіонкою Європи з жиму лежачи

Тернополянка Марія Полянська стала чемпіонкою Європи з жиму лежачи. Спорстменка посіла перше місце у ваговій категорії до 47 кг з результатом 90 кг.

Про це повідомили у Національній федерації пауреліфтингу України.

Змагання проходили у турецькому Стамбулі.

Марія Полянська змагалася за першість у ваговій категорії до 47 кг. З результатом 90 кг тернополянка зайняла перше місце. Тренували Марію до участі в чемпіонаті Ігор Лисий та Андрій Злочовський.

Також в заключний день змагань за медалі боролись спортсмени відкритої вікової групи, які у підсумку завоювали дві золоті медалі, три срібні та три бронзові:

Череменко Наталія з Попасної піднялась на найвищу сходинку пʼєдесталу у ваговій категорії до 52 кг. Спортсменка зафіксувала 117,5 кг. Тренери: В.В. Куліш(п), А.В. Івженко.

У ваговій категорії до 57 кг Ганна Бутурлим з Дніпра посіла 2 місце з новим рекордом України для цієї вагової категорії- 142,5 кг. Тренер В.В. Сисун.

Пініонж Катерина з Маріуполя розмістилась на сьомій сходинці у ваговій категорії до 69 кг з результатом 125 кг. Тренери: С.В. Ніколюкін(п), С.В. Бабенко.

Серед чоловіків вагової категорї до 59 кг третю сходинку пʼєдесталу пошани посів Агаджанян Олександр з Дружківки. Спортсмен зафіксував штангу вагою 127,5 кг. Тренер С.В. Федоренко.

Срібним призером у категорії до 66 кг став Шаблій Михайло з Тернополя, впоравшись з вагою у 185 кг. Тренери: І.В. Лисий, А.П. Злочовський.

Ще один представник Тернополя Проценко Владислав здобув бронзову нагороду в категорії до 74 кг. Результат спортсмена 210 кг. Тренер О.В. Князєв.

У ваговій категорії до 83 кг 2 місце посів Андрій Баленков з Житомира, зафіксувавши штангу вагою 255 кг. Тренер В.С. Налейкін.

Квасюк Вадим з міста Бар, Вінницької області, став бронзовим призером у ваговій категорії понад 120 кг. Атлет підкорив штангу вагою 302,5 кг. Тренери: І.Ю. Чупринко, В.А. Мохник.

В командному заліку чоловіча збірна посіла друге місце.