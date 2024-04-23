Українці за добу придбали в “Дії” облігацій на понад 30 мільйонів гривень

За добу українці через застосунок “Дія” придбали понад 30 тис. облігацій на суму, яка перевищує 30 млн грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це надзвичайний показник: за 24 години українці придбали понад 30 тис. облігацій. Найпопулярнішими стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.

“Нагадую, що військові облігації – це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати”, – написав міністр.