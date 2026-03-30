        Українці масово повертаються додому перед Великоднем: як об’їхати черги на кордоні

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 12:04
        Ілюстративне фото: ДМСУ
        На українсько-польському кордоні зросла кількість транспортних засобів. Це пов’язано з наближенням Великодня та поверненням громадян в Україну.

        Як повідомляє ДМСУ, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика».

        У відомстві зазначають, що останніми днями фіксується збільшення потоку транспорту на кордоні.

        Щоб зменшити час очікування, водіям і громадянам рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску, зокрема «Угринів – Долгобичув», «Рава-Руська – Хребенне», «Грушів – Будомєж», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Смільниця – Кросценко».


