Українці масово повертаються додому перед Великоднем: як об’їхати черги на кордоні

На українсько-польському кордоні зросла кількість транспортних засобів. Це пов’язано з наближенням Великодня та поверненням громадян в Україну.

Як повідомляє ДМСУ, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика».

У відомстві зазначають, що останніми днями фіксується збільшення потоку транспорту на кордоні.

Реклама

Реклама

Щоб зменшити час очікування, водіям і громадянам рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску, зокрема «Угринів – Долгобичув», «Рава-Руська – Хребенне», «Грушів – Будомєж», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Смільниця – Кросценко».