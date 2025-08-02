Україна запустила систему DOT-Chain: армія зможе замовляти дрони напряму

Міністерство оборони України офіційно ввело в експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain — цифрову платформу, яка автоматизує логістику для Збройних сил. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль після успішного завершення експериментального етапу.

DOT-Chain охоплює постачання речового майна, продовольства, безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. Як зазначає Шмигаль, система забезпечує стандартизацію, швидкість і точність даних у сфері військового забезпечення.

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У межах DOT-Chain уже працює окремий модуль — DOT-Chain Defence, який дозволяє військовослужбовцям самостійно обирати необхідні дрони для виконання бойових завдань. Уся бюрократія та логістика — на Агенції оборонних закупівель, яка організовує доставку техніки напряму в підрозділи.

«DOT-Chain — це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська. Він відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників», — заявив міністр оборони.

Запуск системи є частиною ширшої трансформації оборонного сектору України, яка включає цифровізацію закупівель, реформу логістики та зміцнення зв’язку між фронтом і тилом.