Україна вижене із Криму росіян, які приїхали туди після анексії

Представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що згідно з українським законодавством, усі іноземні громадяни, які прибули на півострів після його незаконної анексії Росією у 2014 році не через офіційні прикордонні пункти або через них, але з порушенням умов перебування на території Криму, мешкають там незаконно.

За словами Ташевої, це питання вирішується просто і без порушень міжнародного законодавства: усі, хто нелегально прибув на територію Криму, зобов’язані покинути його або добровільно, або це буде зроблено примусово.

Вона нагадує, що українське законодавство дозволяє видворяти іноземних громадян чи осіб без громадянства, проте здійснити це на окупованих територіях поки неможливо.

Представниця президента в Криму також пише в статті для УП, що Україна не визнає російських паспортів, насильно виданих мешканцям півострова під час окупації, наголошуючи, що для Києва всі вони, як і раніше, залишаються українськими громадянами.