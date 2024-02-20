Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної сотні

Сьогодні, 20 лютого, в Україні уже вдесяте відзначають День пам’яті Героїв Небесної сотні.

Цей День відзначається щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні”.

Саме в ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.