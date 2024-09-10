Україна візьме участь у Євробаченні-2025

Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення, який з 13 по 17 травня 2025 року пройде у швейцарському Базелі.

Про це повідомило Суспільне Культура.

Як зауважив голова правління Суспільного Микола Чернотицький, Євробачення вже давно перестало бути для України просто традиційним музичним конкурсом.

«Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ пам’ятав про війну, яку проти нас веде Росія. Євробачення – це ключовий елемент культурної дипломатії, і Суспільне зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще», – підкреслив він.

На Євробаченні-2024 у шведському Мальме перемогу здобули Nemo зі Швейцарії, тож наступний конкурс відбудеться у Швейцарії.

Базель є третім за чисельністю населення містом Швейцарії. Гранд-фінал конкурсу пройде на арені St. Jakobshalle у суботу, 17 травня, яка створена під впливом архітектурного стилю баугауз та вміщає до 12 тисяч глядачів. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня. Повний список країн, що виступатимуть в Євробаченні-2025, оприлюднять цього року.

Як зазначила голова делегації України на Євробачення Оксана Скибінська, «Стефанія» та «Мама Тереза» гучно зазвучали на всю Європу, нагадавши про силу українського духу та необхідність підтримки України в час війни.

«Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. Євробачення залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами. Тож ми розпочинаємо новий сезон підготовки України до Євробачення, цьогоріч у Базелі, і готуємо нові сюрпризи», – додала вона.

Всього на 68-му пісенному конкурсі Євробачення-2024 виступили представники 37 країн, а перемогу в гранд-фіналі здобули Nemo з піснею The Code.

Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria здобули третю сходинку в загальному заліку за результатами голосування журі та слухачів. Постановку для виступу створювала дворазова номінантка «Ґреммі» Тюню Муіньо. А на платформі YouTube пісня зібрала понад 36 млн переглядів, у Spotify має 40 млн прослуховувань. Крім того, представниці України зібрали 10 мільйонів гривень для відбудови зруйнованої росіянами Великокостромської гімназії у Дніпропетровській області.

Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2025. Суспільне Культура та Радіо Промінь є офіційними медіапартнерами Євробачення.