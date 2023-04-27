Україна в “хорошій позиції” для контрнаступу – Каволі

Українці перебувають у «хорошій позиції» для контрнаступу проти російських військових, заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє канал CNN.

«Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом з ними, українці перебувають у хорошій позиції», — сказав генерал Крістофер Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу в середу. Генерал додав, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю неочікуваного для супротивника нападу.

Каволі також сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, «ніж вони були на початку конфлікту», незважаючи на численні втрати у війні проти України. Крім того, за його словами, окрім сухопутних сил, Росія має інші ресурси.

ВПС “втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків”, – сказав він, зазначивши, що росіяни мають «ще 1000 винищувачів і бомбардувальників».

Також він додав, що російські сили в інших місцях «не зазнали негативного впливу» від війни в Україні, навівши приклад посилення патрулювання російських підводних човнів в Атлантиці.

«Однією з цих сил є їхні підводні сили. Важко говорити публічно…про підводну війну та наші зусилля у цій площині. Але я можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми їх бачили за останні роки, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці є на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки», – сказав генерал Крістофер Каволі.

На цьому ж слуханні генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.