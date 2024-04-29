Суспільство

Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини

29 Квітня 2024 12:29
читать на русском →
війна
Люди в метро в Києві під час атаки РФ / Фото: REUTERS

Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини.

 Відповідний документ опубліковано на сайті Ради Європи.

Згідно з документом, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

“На виконання ст. 3 указу президента у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану”, – ідеться в документі.

Зокрема, на період воєнного стану можуть здійснюватися такі правові заходи:

  • примусово відчужувати майно для потреб держави,
  • запроваджувати комендантську годину,
  • встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду,
  • запроваджувати заборону на мирні зібрання і мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Квітня 2024 16:21

“Коли настане відповідний момент”. Столтенберг сказав, коли Україна стане членом НАТО
29 Квітня 2024 17:21

Зеленському пообіцяли безперебійне постачання ракет для систем Patriot
29 Квітня 2024 15:55

Дещо з американського пакета допомоги вже почало надходити – Зеленський
29 Квітня 2024 15:14

Генсек НАТО прибув до Києва
29 Квітня 2024 13:16

98-річна жителька Очеретиного пройшла 10 км, щоб вийти з окупації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки